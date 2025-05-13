У Ростовській області втекли 10 ексв'язнів, завербованих на війну

У Ростовській області з військового полігону втекли десять колишніх ув'язнених, які підписали контракти з Міноборони РФ і готувалися до відправки на війну в Україні. Про це повідомляє «Медуза» з посиланням на Donday.



За даними видання, втеча сталася в ніч із 8 на 9 травня. Серед втікачів — засуджені за грабіж, убивство, розповсюдження наркотиків і зґвалтування.



У першу добу після втечі було затримано чотирьох із них. Ще двох вдалося встановити, триває підготовка до їхнього затримання.