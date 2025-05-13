Трамп висловив готовність приїхати до Стамбула, якщо там буде Путін — CNN

Президент США Дональд Трамп готовий приїхати до Стамбула за умови, якщо там буде Володимир Путін. Фото: ABC News

Поїздка президента США до Туреччини, де 15 травня намічаються переговори Росії та України, багато в чому залежатиме від того, чи візьме в них участь голова Кремля Володимир Путін.

Про це повідомив американському телеканалу CNN високопосадовець адміністрації. За його словами, це питання, як і раніше, відкрите.

«Зараз все дуже динамічно», — сказав чиновник. За його словами, зараз «ніхто нічого не знає» про те, як відбудуться переговори. Можливість участі Трампа «чинить сильний тиск на Путіна», сказало джерело.

Співрозмовники CNN підтвердили, що спецпосланці Трампа Стів Уіткофф та Кіт Келлог приїдуть до Туреччини. Вони планують спостерігати за переговорами між Росією та Україною, сказав один із співрозмовників телеканалу.

Напередодні Трамп заявив, що розглядає можливість участі у переговорах у Туреччині, якщо це буде можливо.