У школах Мелітополя старшокласників готують до служби в армії

Активісти руху опору «Жовта Стрічка» повідомляють про нові випадки тиску на старшокласників у мелітопольських школах.



За їхніми даними, вчителям фізкультури на нарадах рекомендовано приділяти особливу увагу «чоловічому контингенту» - підліткам, яких закликають більше залучати до спорту, готувати до служби в армії й формувати «правильні цінності».



«Правильні» в розумінні окупантів — це відмова від власного коріння і готовність іти на війну одразу після школи, підкреслюють активісти.

Раніше в тимчасово окупованому Мелітополі встановили символ тоталітаризму першої половини XX століття.