На Донеччині ухвалили рішення про примусову евакуацію майже 80 дітей з восьми населених пунктів: перелік

Засідання регіональної комісії з питань ТЕБ та НС Донецької області. Фото: Донецька ОВА

13 травня відбулося засідання регіональної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій Донецької області. Про це повідомив голова Донецької обласної військової адміністрації Вадим Філашкін.



На цьому засіданні ухвалили рішення про примусову евакуацію 79 дітей з восьми населених пунктів Дружківської громади: селища Приют, сіл Миколайпілля, Новопавлівка, Павлівка, Петрівка, Софіївка, Торецьке та Торське.



Рішення направили на погодження військового командування та Координаційного штабу.

Нагадаємо, що поліцейські врятували маму із сином з прифронтового міста Мирноград на Донеччині.