Під Покровськом російський солдат підірвав себе гранатою

Солдат ЗС РФ підірвав себе гранатою під Покровськом. Фото: кадр із відео

Telegram-канал «Гострі Картузи» опублікував відео, на якому зафіксовано момент самопідриву російського окупанта під Покровськом.



У коментарі оператори українських дронів зазначають, що кількість подібних випадків серед солдатів РФ на цьому напрямку різко збільшилася.



У Генштабі ЗСУ уточнили, що на Покровському напрямку від початку доби окупанти здійснили 25 атак на позиції українських захисників у районах 17 населених пунктів.



Стримуючи ворожий натиск, ЗСУ відбили 22 атаки. Три бойові зіткнення тривають. Крім того, авіація РФ завдала ударів корегованими авіаційними бомбами (КАБ) по Полтавці та Русиному Яру.

Раніше ЗСУ зафіксували самогубство солдата РФ на Сумщині. Нагадаємо, бійці 18 Слов'янської бригади показали відео, на якому поранений військовий окупаційної армії здійснює самогубство.



Крім того, вони опублікували інструкцію із самоліквідації, яка була знайдена у солдата.