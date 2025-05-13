Армія РФ вдарила по Покровську та Краматорському району: є поранені

Наслідки обстрілів Донецької області. Фото: Донецька обласна прокуратура

Вранці 13 травня війська Росії обстріляли приватний сектор міста Покровськ Донецької області. Про це повідомили у пресслужбі Донецької обласної прокуратури.



Внаслідок обстрілу множинні осколкові поранення, мінно-вибухові травми, контузію та перелом отримали подружжя віком 54 та 55 років та 70-річний пенсіонер. У момент атаки вони знаходилися вдома.



Також окупанти вдарили по селищу Новоекономічне Покровського району. Постраждав 61-річний місцевий житель. Його будинок зруйнований. Тип озброєння встановлюється.



Згодом під приціл ЗС РФ потрапив Краматорський район. За допомогою FPV-дрону окупанти завдали удару по селу Іллінівка. Уламкові поранення отримав 51-річний цивільний, який стояв на узбіччі. Крім того, російська авіація скинула авіабомбу ФАБ-250 на село Васютинське. Засіб ураження влучив у двір будинку. Поранена жінка 42 років. У неї діагностували множинні переломи та забій. Постраждалу госпіталізували. Пошкоджені шість будинків та три автомобілі.

Нагадаємо, що на Донеччині ухвалили рішення про примусову евакуацію майже 80 дітей з восьми населених пунктів.