Ексзаступник голови слідкому Петербурга намагався провезти зброю з окупованої частини Луганської області

Колишнього заступника керівника Слідчого комітету Фрунзенського району Санкт-Петербурга Росії Олексія Панжева було затримано у лютому цього року при спробі провезення з окупованої частини Луганської області до Ростовської області РФ кількох автоматів Калашнікова та бойових гранат.

Наразі він визнав свою провину, повідомляє російське агентство ТАС

С з посиланням на матеріали кримінальної справи.

За даними слідства, до зони бойових дій Панжев прибув у 2023 році і очолив один із територіальних підрозділів Слідчого комітету Росії в окупованому Луганську.

Проти нього порушено кримінальну справу.

Йдеться про незаконне придбання, зберігання, перевезення та збут зброї, вчинене групою осіб з використанням службового становища.