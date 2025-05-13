Ексзаступник голови слідкому Петербурга намагався провезти зброю з окупованої частини Луганської області

Колишнього заступника керівника Слідчого комітету Фрунзенського району Санкт-Петербурга Росії Олексія Панжева було затримано у лютому цього року при спробі провезення з окупованої частини Луганської області до Ростовської області РФ кількох автоматів Калашнікова та бойових гранат.
Наразі він визнав свою провину, повідомляє російське агентство ТАС
С з посиланням на матеріали кримінальної справи.
За даними слідства, до зони бойових дій Панжев прибув у 2023 році і очолив один із територіальних підрозділів Слідчого комітету Росії в окупованому Луганську.
Проти нього порушено кримінальну справу.
Йдеться про незаконне придбання, зберігання, перевезення та збут зброї, вчинене групою осіб з використанням службового становища.
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