Новопавлівський напрямок сильно активізувався: війська РФ намагаються прорватися до кордону Донеччини та Дніпропетровщини – ЗСУ

Ситуація на Новопавлівському напрямку. Фото: карта DeepState

Війська Росії активно тиснуть і намагаються прорватися до кордону Донецької та Дніпропетровської областей. Про це в ефірі «Суспільного» повідомив речник оперативно-стратегічного угруповання військ «Хортиця» Віктор Трегубов.



Однак, за його словами, загарбники не мають успіху.



«Атаки у напрямку села Багатир у ворога йдуть уже давно – пів року точно, але ознак просування немає. Хоча зараз Новопавлівський напрямок сильно активізувався», – зазначив Трегубов.

Нагадаємо, що у ЗСУ спростували існування президентського полку ФСБ, який «штурмує Часів Яр».