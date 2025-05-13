У поліції розповіли, як родини порушують обов'язкову евакуацію і наражають на небезпеку дітей на Донеччині

Евакуація у Донецькій області. Фото: Донецька ОВА

Усіх дітей евакуювали з міста Костянтинівка Донецької області. Про це в ефірі «Громадського радіо» повідомив начальник відділення комунікацій Національної поліції у Донецькій області Павло Дяченко.



Однак, за його словами, трапляються випадки, коли родини повертаються з дітьми.



«Було, що евакуювали родини з дітьми й по два, і по три рази, тому що приймають такі рішення батьки – хочуть повернутися назад або, наприклад, забрати речі», – сказав Дяченко.



Начальник відділення комунікацій поліції Донеччини зазначив, що бувають ситуації, коли, наприклад, родини з дітьми пішки полями поверталися до своїх населених пунктів.



«І вже потім, коли ми знаходили такі родини, вони відверто так і казали: «Так, ми просто доїхали до певного місця і потім пішли пішки». Щоразу при спілкуванні з батьками при запровадженні обов'язкової евакуації у населених пунктах ми застерігаємо та наводимо жахливі приклади, які, на жаль, траплялися у Донецькій області останнім часом. Це жах, коли від ворожих обстрілів страждають діти. Це було, коли в селищі поблизу Покровська був завданий удар. Два хлопці-підлітки загинули одразу на місці, третього – доправили до лікарні, але травми виявилися несумісними із життям. На жаль, хлопець загинув. Інший випадок у Покровську, де мати з трьома дітьми повернулися. Був завданий удар керованою авіабомбою, діти травмовані. У однієї дитини виявилися дуже тяжкі травми», – додав він.

Нагадаємо, що на Донеччині ухвалили рішення про примусову евакуацію майже 80 дітей з восьми населених пунктів.