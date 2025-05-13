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«До і після»: у Силах оборони показали, яким був Торецьк і що зараз від нього залишилося

13 травня 2025, 21:44

«До і після»: у Силах оборони показали, яким був Торецьк і що зараз від нього залишилося

Зруйнований Торецьк. Фото: бригада «Хижак» Зруйнований Торецьк. Фото: бригада «Хижак»

Торецьк Донецької області колись був містом шахтарів, спорту та культури, а зараз – це лінія фронту та порожні вулиці. Про це повідомили у пресслужбі бригади «Хижак» при Департаменті патрульної поліції України, опублікувавши фото міста у форматі «до і після».

За словами українських бійців, на фото – два світи.

«Стадіон «Авангард», шахта імені святої Матрони, Палац культури «Україна», Будинок творчості, багатоповерхівки та вулиці, якими їздили маршрутки. Торецьк був живим, працьовитим та наповненим людьми містом. Тут жили майже 40 тисяч українців. Працювали шахти, збагачувальна фабрика, хлібокомбінат та заводи. Місто жило – десятки шкіл, бібліотек, поліклінік, спортивних та культурних центрів. Гордістю був Палац культури «Україна» при шахті «Центральна» – із зимовим садом, залами для репетицій та дитячими гуртками. А стадіон «Авангард» збирав до 10 тисяч глядачів», – зазначили у бригаді.

Нагадаємо, що у поліції розповіли, як родини порушують обов'язкову евакуацію і наражають на небезпеку дітей на Донеччині.

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