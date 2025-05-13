Зеленський заявив, що Україна зробить усе, щоб зустріч з Путіним у Туреччині відбулася

Президент України Володимир Зеленський. Фото: ОПУ

15 травня президент України Володимир Зеленський зустрінеться з президентом Туреччини Реджепом Ердоганом в Анкарі. Про це під час пресбрифінгу повідомив сам Зеленський.



За його словами, у Туреччині вони чекатимуть на зустріч з головою Кремля Володимиром Путіним.



«Щоб Росія не маніпулювала містами та не говорила, що Путін не готовий прилітати до Анкари, а готовий летіти лише до Стамбула. Я відразу хочу сказати, якщо Путін прилітає до Стамбула, а не до столиці, я передав сигнал президенту Ердогану і турецька сторона готова, що ми з Ердоганом полетимо до Стамбула. Тобто у будь-якому випадку ми зробимо усе, щоб ця зустріч відбулася. Якщо Путін справді готовий не лише у медіа, а й у реальному житті зустрічатися. І тоді на рівні лідерів ми зробимо усе, щоб домовитися про припинення вогню. Тому що саме з ним я маю домовлятися про припинення вогню. Тому що тільки він це вирішує», – наголосив президент.

Нагадаємо, що голова Кремля Путін запропонував Україні відновити прямі переговори «без попередніх умов» та призначив дату можливої зустрічі – 15 травня у Стамбулі.



Пізніше Зеленський заявив про свою готовність цього дня прибути до Туреччини та особисто зустрітися з Путіним.



Однак у Росії вже почали говорити про нібито неможливість зустрічі Зеленського та Путіна у Стамбулі.



Своєю чергою президент США Дональд Трамп не виключає можливості своєї участі у переговорах України та Росії у Стамбулі.



Голова Офісу президента України Андрій Єрмак відповів, чи буде Київ у Стамбулі говорити з кимось із росіян, крім Путіна.