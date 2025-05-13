Головне за день: Посланці Трампа летять до Стамбула. Росія зменшує удари по Україні

Політика



Спеціальні посланці Трампа Кіт Келлог та Стів Уіткофф цього тижня відправляться до Стамбула для участі в російсько-українських переговорах.



Спікер Кремля Дмитро Пєсков заявив, що Росія готується до переговорів у Стамбулі. На решту питань журналістів з цього приводу він відповідати не став.



Поїздка президента США до Туреччини, де 15 травня намічаються переговори Росії та України, багато в чому залежатиме від того, чи братиме в них участь голова Кремля Володимир Путін. Про це повідомив американському телеканалу CNN високопосадовець адміністрації. За його словами, це питання, як і раніше, відкрите.



Голова Офісу президента України Михайло Подоляк повідомив, що українська сторона готова змінити документи, які забороняють переговори з Путіним, якщо він приїде на переговори до Стамбула.



Суспільство



На Донеччині ухвалили рішення про примусову евакуацію майже 80 дітей із восьми населених пунктів Дружківської громади.



В окупованому Луганську 12 травня, під час святкування так званого «Дня республіки», не функціонував мобільний зв'язок. Базові станції зв'язку відключили у центрі міста, коли там зібрався натовп для святкування.



Колишнього заступника керівника Слідчого комітету Фрунзенського району Санкт-Петербурга Росії Олексія Панжева було затримано у лютому цього року при спробі провезення з окупованої частини Луганської області до Ростовської області РФ кількох автоматів Калашнікова та бойових гранат.



Бойові дії



Росія різко знизила інтенсивність ударів по Україні перед можливими переговорами у Туреччині за участю Трампа. Це випливає із аналізу повідомлень Повітряних сил ЗСУ за останні дні.



Армія РФ вдарила по Покровську та Краматорському району, постраждали шестеро людей, зруйновані будинки та автомобілі.



У Луганську чотири дрони атакували асфальтобетонний завод, виникла пожежа, пошкоджено цивільні автомобілі та адміністративну будівлю підприємства.



Окремого президентського полку ФСБ немає. Про це «Новинам Донбасу» повідомив речник ОСУВ «Луганськ» Дмитро Запорожець. За його словами, швидше за все, російські війська намагалися таким чином ввести в оману для того, щоб показати «посилення» тих підрозділів, які вже є у місті Часів Яр чи на цьому напрямі.



Війська Росії активно тиснуть і намагаються прорватися до кордону Донецької та Дніпропетровської областей, повідомив речник ОСУВ «Хортиця» Віктор Трегубов. Окупанти активізували атаки на Новопавлівському напрямі.



Аналітичний проект DeepState вказує на погіршення ситуації з інженерними спорудами ЗСУ. Незважаючи на те, що увага до фортифікацій після розголосу зросла, їх якість залишається на низькому рівні, що загрожує безпеці оборонних позицій.