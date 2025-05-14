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ЗСУ за добу ліквідували 1240 окупантів та збили 82 дрони

14 травня 2025, 07:47

ЗСУ за добу ліквідували 1240 окупантів та збили 82 дрони

Боєць ЗСУ на позиції. Фото: 24 ОМБр Боєць ЗСУ на позиції. Фото: 24 ОМБр

За минулу добу втрати російських окупантів становили 1240 осіб. Про це йдеться у зведенні Генерального штабу ЗСУ.

Крім того, українські воїни знешкодили два танки, 14 бойових броньованих машин, 47 артилерійських систем, одну РСЗВ і три засоби ППО.

Сили оборони також збили 82 безпілотники оперативно-тактичного рівня і знищили 126 автомобілів загарбників.

Нагадаємо, з початку 2025 року російські окупанти втратили 177 тисяч осіб у війні проти України.

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