ЗСУ за добу ліквідували 1240 окупантів та збили 82 дрони

Боєць ЗСУ на позиції. Фото: 24 ОМБр

За минулу добу втрати російських окупантів становили 1240 осіб. Про це йдеться у зведенні Генерального штабу ЗСУ.



Крім того, українські воїни знешкодили два танки, 14 бойових броньованих машин, 47 артилерійських систем, одну РСЗВ і три засоби ППО.



Сили оборони також збили 82 безпілотники оперативно-тактичного рівня і знищили 126 автомобілів загарбників.

Нагадаємо, з початку 2025 року російські окупанти втратили 177 тисяч осіб у війні проти України.