У Криму готелі змушують бронювати номери для військових на літо

У Криму окупаційна влада змушує власників готелів заздалегідь бронювати номери для військових на все літо. Про це повідомляє рух опору на окупованих територіях «Жовта Стрічка».



За словами активістів, перед початком сезону готелям розсилають листи з вимогою зарезервувати близько 30% номерів для можливого розміщення силовиків.



Натомість обіцяють компенсувати лише собівартість проживання — без урахування прибутку і націнок. Як саме розраховуватиметься ця сума, не уточнюється.



Таким чином, окупанти планують розміщувати військових разом із цивільним населенням, а не ізолювати їх в окремих санаторіях.

Нагадаємо, у Сімферополі запустили студію пропагандистського медіа «Таврія», використавши обладнання, викрадене у херсонського «Суспільного».