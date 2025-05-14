Росія нарощує чисельність військ в Україні — ISW

ЗС РФ збільшують чисельність військових на фронті. Ілюстративне фото

Росія генерує достатньо сил для того, щоб компенсувати втрати на війні. У той же час російська влада прагнула досягти щомісячного показника мобілізованих у 50-60 тисяч протягом 2025 року, поки воліючи відправляти погано навчених новобранців до виснажливих піхотних штурмів для досягнення просування.

Про це розповіли аналітики американського Інституту вивчення війни (ISW) у своєму зведенні за 13 травня.

Зазначається, що російські військові генерують достатньо сил для компенсації втрат, незважаючи на їхнє зростання на квадратний кілометр.

У той же час заяви глави Кремля Володимира Путіна, озвучені напередодні, про те, що від 50 до 60 тисяч добровольців щомісяця поповнюють ЗС РФ, можуть бути перебільшеними, вважають аналітики, хоча при цьому припускають, що Кремль прагнув вийти на такий показник щомісяця у 2025 році.

«Повідомляється, що російські військові генерують достатньо сил для компенсації втрат і посилюють чисельність угруповання російських військ в Україні, незважаючи на зростання втрат на квадратний кілометр», — йдеться у повідомленні.