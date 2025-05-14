Масовані пуски БпЛА «Чаклун-В»: рідкісні кадри нічних атак

Рідкісні кадри нічних масованих пусків дальніх ударних БпЛА «Чаклун-В» 14 ОПБпС СБС по об'єктах на території РФ опублікував військовий Telegram-канал «Полковник ГШ».
«На кожну катапульту в черзі очікує ще по два БпЛА», - наголошується в повідомленні.
Окремо вказується, що безпілотник «Чаклун-В» здатний долати до 700 км, а його бойова частина становить до 20 кг.
Раніше на Новопавлівському напрямку пілоти підрозділу BULAVA 3-го механізованого батальйону президентської бригади ЗСУ випробували дрон зі встановленим гранатометом.
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