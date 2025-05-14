Донецьк Луганськ Маріуполь Слов'янськ Краматорськ Авдіївка Бахмут Горлівка Покровськ Мирноград

Масовані пуски БпЛА «Чаклун-В»: рідкісні кадри нічних атак

14 травня 2025, 09:10

Масовані пуски БпЛА «Чаклун-В»: рідкісні кадри нічних атак

Пуски БпЛА «Чаклун-В» по РФ. Фото: кадр із відео Пуски БпЛА «Чаклун-В» по РФ. Фото: кадр із відео

Рідкісні кадри нічних масованих пусків дальніх ударних БпЛА «Чаклун-В» 14 ОПБпС СБС по об'єктах на території РФ опублікував військовий Telegram-канал «Полковник ГШ».

«На кожну катапульту в черзі очікує ще по два БпЛА», - наголошується в повідомленні.

Окремо вказується, що безпілотник «Чаклун-В» здатний долати до 700 км, а його бойова частина становить до 20 кг.

Раніше на Новопавлівському напрямку пілоти підрозділу BULAVA 3-го механізованого батальйону президентської бригади ЗСУ випробували дрон зі встановленим гранатометом.

Переможемо цензуру разом!

Як читати «Новини Донбасу» на окупованих територіях

ТЕГИ

Місця
Україна
Інше
Атака БПЛА безпілотні системи Чаклун-В» Запуск дронів
Організації
ЗСУ 14 ОПБпС СБС

Інші публікації

@novosti.dn.ua

СТАТТІ

Вічний вогонь та вічна брехня: «Велика Перемога» як сакральна релігія РФ
Чому Росія святкує День Перемоги 9 травня та позиціонує себе як єдину переможницю
08 травня 2025, 12:52
НОВИНИ ДОНЕЦЬК / ЛУГАНСЬК УСЕ
09:38
Загарбники не збираються відновлювати розбомблений ними ж пологовий будинок в окупованому Маріуполі
08:22
У Криму готелі змушують бронювати номери для військових на літо
23:00
Головне за день: Посланці Трампа летять до Стамбула. Росія зменшує удари по Україні
16:30
У школах Мелітополя старшокласників готують до служби в армії
12:58
Через аварію в низці міст окупованої Донеччини скоротять подачу води
12:12
Українські дрони атакували асфальтобетонний завод у Луганську
11:53
У Луганську відключили мобільний зв'язок під час «святкувань» 12 травня
23:24
Головне за день: У РФ відмовилися їхати на переговори до Туреччини. Удар по Сумщині
14:22
Екс-ватажок угрупування «ДНР» закликав військових до заколоту у разі заморозки війни
12:02
В окупованій частині Запорізької області змінили комендантську годину
23:00
Головне за день: Переговори у Туреччині призначено на 15 травня. Як громадяни Таджикистану опиняються на війні
16:26
У Маріуполі забивають баранів посеред багатоповерхівок: «Руський мир» у дії
15:55
У Сімферополі запустили фейкове медіа «Таврія» на вкраденому обладнанні з Херсона
15:50
11 травня – річниця фейкових «референдумів» на Донбасі, які призвели до кровопролиття
14:04
Окупанти тиснуть на бізнес: м'ясокомбінат у Луганську під загрозою закриття
23:08
Головне за день: Зустріч «коаліції рішучих» у Києві. Пропозиція 30-денного припинення вогню
23:10
Головне за день: Пам'ятник Сталіну у Мелітополі. Як пройшло 9 травня в окупації
21:40
Члени «МВС ДНР» провели фотосесію у формі комісарів радянської міліції
21:14
9 травня в окупованому Маріуполі: неправильний «Безсмертний полк» та автопробіг на руїнах
15:37
«ДНР» відкрила залізничний вокзал в окупованому Донецьку: куди їдуть російські електровози
усі новини
09:59
Двоє людей загинули, семеро поранені на Донеччині через російські обстріли 13 травня
09:50
ППО збила 80 російських БпЛА і нейтралізувала 42 імітатори
09:38
Загарбники не збираються відновлювати розбомблений ними ж пологовий будинок в окупованому Маріуполі
09:10
Масовані пуски БпЛА «Чаклун-В»: рідкісні кадри нічних атак
08:52
Війська РФ просунулися біля трьох населених пунктів на Донеччині — DeepState
08:24
Росія нарощує чисельність військ в Україні — ISW
08:22
У Криму готелі змушують бронювати номери для військових на літо
07:47
ЗСУ за добу ліквідували 1240 окупантів та збили 82 дрони
23:00
Головне за день: Посланці Трампа летять до Стамбула. Росія зменшує удари по Україні
22:53
На Новопавлівському напрямку ЗСУ вперше застосували дрон з гранатометом на полі бою: кадри
22:29
Зеленський заявив, що Україна зробить усе, щоб зустріч з Путіним у Туреччині відбулася
21:44
«До і після»: у Силах оборони показали, яким був Торецьк і що зараз від нього залишилося
21:21
ЗСУ розбили штурм російських військ на бронемашинах з десантом у Часовому Яру
20:49
У поліції розповіли, як родини порушують обов'язкову евакуацію і наражають на небезпеку дітей на Донеччині
19:29
Новопавлівський напрямок сильно активізувався: війська РФ намагаються прорватися до кордону Дніпропетровщини – ЗСУ
18:41
Сирський назвав, скільки солдатів Росія втратила з початку 2025 року
17:30
Ексзаступник голови слідкому Петербурга намагався провезти зброю з окупованої частини Луганської області
17:17
Під Покровськом російський солдат підірвав себе гранатою
17:15
Армія РФ вдарила по Покровську та Краматорському району: є поранені
16:53
На Донеччині ухвалили рішення про примусову евакуацію майже 80 дітей з восьми населених пунктів: перелік
усі новини
ВІДЕО
Пуски БпЛА «Чаклун-В» по РФ. Фото: кадр із відео Масовані пуски БпЛА «Чаклун-В»: рідкісні кадри нічних атак
14 травня, 09:10
Український дрон із гранатометом. Фото: кадр із відео На Новопавлівському напрямку ЗСУ вперше застосували дрон з гранатометом на полі бою: кадри
13 травня, 22:53
Російський штурм Часового Яру. Фото: кадр із відео ЗСУ розбили штурм російських військ на бронемашинах з десантом у Часовому Яру
13 травня, 21:21
Солдат ЗС РФ підірвав себе гранатою під Покровськом. Фото: кадр із відео Під Покровськом російський солдат підірвав себе гранатою
13 травня, 17:17
Дрон із гранатометом у дії. Фото: кадр із відео ЗСУ показали дрон із гранатометом: удар по окупантах потрапив на відео
13 травня, 13:00
Гаубиця M777 загорілася. Фото: кадр із відео M777 загорілася через перегрів, але вже відновлена — відео
13 травня, 12:37
Ця версія сайту створена за підтримки фонду Freedom House Ukraine.

«Новини Донбасу» © 2024 Усі права захищені. Використання матеріалів сайту дозволяється за умови посилання (для інтернет-видань — гіперпосилання) на сайт novosti.dn.ua.

Усі матеріали, які розміщені на даному сайті з посиланням на агентство «Інтерфакс-Україна», не підлягають подальшому відтворенню та/або розповсюдженню в будь-якій формі, крім письмового дозволу агентства «Інтерфакс-Україна».
Про насПолітика сайтуРедакціяПолітика конфіденційностіКонтактиРекламаПублічний договір