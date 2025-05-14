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Війська РФ просунулися біля трьох населених пунктів на Донеччині — DeepState

14 травня 2025, 08:52

Війська РФ просунулися біля трьох населених пунктів на Донеччині — DeepState

На карті DeepState зазначено просування російських військ у Донецькій області На карті DeepState зазначено просування російських військ у Донецькій області

Російська армія просунулась у районі трьох населених пунктів на Покровському та Новопавлівському напрямках у Донецькій області. Покровський напрямок залишається одним із найгарячіших: росіяни 42 рази намагалися прорвати оборону протягом 13 травня, атакуючи позиції захисників у районі 10 населених пунктів та у напрямку ще вісьми.

Про актуальну ситуацію на фронті розповіли аналітики DeepState.

«Ворог просунувся в Малинівці, Богатирі та біля Новосілки», — йдеться у нічному зведенні DeepState 14 травня.

Малинівка — село у Покровському районі Донецької області, де про загострення ситуації аналітики повідомляли ще 2 травня. За даними DeepState, там противник активізувався на напрямку Малинівка — Нова Полтавка — Новооленівка.

На карті видно, що ЗС РФ намагаються просуватися біля Малинівки у північно-західному та північно-східному напрямках.

На Новопавлівському напрямку ЗС РФ мали успіхи в районі двох населених пунктів: села Богатир Волноваського району, розташованого поблизу Константинополя, та села Новосілка Великоновосілківського району Донецької області.

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