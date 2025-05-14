Загарбники не збираються відновлювати розбомблений ними ж пологовий будинок в окупованому Маріуполі

Розбомблений росіянами пологовий будинок у Маріуполі окупаційна влада відновлювати не збирається

Мешканка окупованого Маріуполя поскаржилася, що представники угрупування «ДНР» за три роки окупації не розпочали відновлення дитячого стаціонару лікарні №3, і не збираються цього робити. Мотивують вони це нібито тим, що будівля сильно постраждала через російські бомбардування, передає ASTRA.

«Так, будівля потребує ремонту, але не настільки, щоб сказати, що її треба зносити. У місті немає відділень, де могли б знаходитися діти. Навіть для дорослих не вистачає палат», — сказала вона.

При цьому ще у 2022 році у лікарні видавали інсулін, люди приходили до закладу.

Зазначається, що місцеві жителі бояться, що центральне розташування будівлі «комусь сподобалося». До окупації в лікарні було пологове, дитяче та терапевтичне відділення.

Будівля лікарні постраждала через російські бомбардування у березні 2022 року. Глава російського МЗС Сергій Лавров заявляв, що установу нібито захопили бійці «Азова», і пацієнтів там не було.

ASTRA раніше поговорила з однією з породіль, Оленою Потаповою, яка перебувала у момент атаки у лікарні. Її слова підтверджують, що Росія вдарила по пологовому будинку з пацієнтками.

Те, що удару по лікарні завдала РФ, підтвердили в ООН.

В ОБСЄ визнали російський удар військовим злочином.