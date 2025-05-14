ППО збила 80 російських БпЛА і нейтралізувала 42 імітатори

ППО збила 80 дронів «Шахед» цієї ночі. Фото: ПС ЗСУ

Командування Повітряних Сил ЗСУ повідомляє про збиття 80 російських ударних БпЛА, а також втрату 42 безпілотників-імітаторів, які не досягли своїх цілей.



У ніч на 14 травня (з 19:30 13 травня) противник атакував балістичною ракетою «Іскандер-М/KN-23» із Криму, 145 ударними БпЛА типу «Шахед» і безпілотниками-імітаторами різних типів.



Станом на 09:00 підтверджено збиття 80 ударних дронів типу «Шахед» на сході, півночі, заході та в центрі країни. 42 безпілотники-імітатори локаційно втрачені й не досягли цілей



Атака призвела до руйнувань у Сумській, Харківській, Одеській, Донецькій та Кіровоградській областях.

За минулу добу Сили оборони України збили 82 безпілотники оперативно-тактичного рівня та знищили 126 автомобілів загарбників.