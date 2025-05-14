У ніч проти 14 травня Дружківка зазнала російського обстрілу

Війська РФ обстріляли Дружківку в ніч проти 14 травня. Фото: соцмережі

Російські війська в ніч проти 14 травня обстріляли Дружківську громаду Донецької області. Про це повідомляють місцеві мешканці.

Зазначається, що під удар потрапив приватний сектор у мікрорайоні Сурове.

За словами місцевих жителів, вибух пролунав близько другої години ночі.

Внаслідок обстрілу пошкоджено кілька приватних будинків. Попередньо, постраждалих серед мирного населення немає.

Наразі немає офіційної інформації про наслідки обстрілу.