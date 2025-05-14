Росіяни намагалися видати себе за українців, щоб уникнути полону

Полонені окупанти. Фото: кадр із відео

Гранатометники з 4-ї комендатури бригади «Помста» взяли в полон двох російських військових на Куп'янському напрямку, які намагалися видати себе за українців.



Пресслужба ДПСУ повідомляє, що захоплені росіяни носили нарукавні знаки Луганського загону і стверджували: «Ми третій Луганський, ідіть геть».



Однак з'ясувалося, що це бійці 25-го мотострілецького гвардійського полку, колишні ув'язнені, які тепер служать у підрозділі «Шторм-Z»



Коли прикордонники почали запитувати в росіян, звідки вони та з якого населеного пункту, окупанти почали плутатися у свідченнях. Вони не могли відповісти, з якого міста чи селища прибули.



Після допиту один з українських прикордонників дістав зброю і зробив попереджувальний постріл у напрямку загарбників. Після цього вони впали на землю зі словами: «Ми росіяни».



«Я їм одразу сказав: щойно посунетеся вправо-вліво — я стріляю в голову», - розповів один із військовослужбовців.

Раніше бійці 63-ї окремої механізованої бригади ЗСУ на Лиманському напрямку взяли в полон громадянина Узбекистану.