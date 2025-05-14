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Оператор НРК обдурив російський FPV-дрон і уникнув удару

14 травня 2025, 11:54

Оператор НРК обдурив російський FPV-дрон і уникнув удару

НРК ухилився від атаки FPV-дрона. Фото: кадр із відео НРК ухилився від атаки FPV-дрона. Фото: кадр із відео

Український оператор наземного роботизованого комплексу (НРК) майстерно ухилився від атаки російського FPV-дрона. Відео інциденту опублікував військовий Telegram-канал WarArchive.

Оскільки більшість НРК не обладнані відеокамерами для здешевлення виробництва, управління здійснюється через аеророзвідку. Оператор орієнтується на зображення з дрона.

Саме цей підхід дозволив своєчасно помітити наближення ворожого FPV-дрона і ввести його в оману — оператор різко загальмував і здав назад, через що дрон промахнувся.

«Так, подібна система має свої ризики — можливі втрати розвідувального дрона в разі ураження або тарана. Однак у такому випадку комбінація засобів виявлення та управління стала ефективною і врятувала НРК», - йдеться в повідомленні.

Раніше на Новопавлівському напрямку пілоти підрозділу BULAVA 3-го механізованого батальйону президентської бригади ЗСУ випробували дрон зі встановленим гранатометом.

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