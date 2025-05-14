За вчорашній день російські окупанти 21 раз обстріляли Донецьку область: є загиблі та поранені

Наслідки російського обстрілу одного із населених пунктів Донецької області 13 травня. Фото: ОВА

Російські військові 21 раз обстріляли населені пункти Донецької області протягом минулої доби. Внаслідок обстрілів є загиблі та поранені. Про це станом на ранок 14 травня повідомив начальник обласної військової адміністрації Вадим Філашкін.

Покровський район. У Мирнограді пошкоджено будинок. У Покровську поранено 3 особи, пошкоджено 2 будинки. Одна людина поранена в Новоекономічному Гродівської громади, ще одна — у Золотому Колодязі Шаховської громади.

Краматорський район. У Дружківці пошкоджено 4 будинки. У Васютинському Миколаївської громади поранено людину, пошкоджено 6 будинків та 3 автомобілі. У Костянтинівці пошкоджено 12 приватних будинків та 2 лінії електропередач; в Іванопіллі пошкоджено 26 будинків, ще 6 — в Олександро-Шультіно. В Іллінівці поранено людину; у Берестку 2 особи загинули, пошкоджено 3 будинки; у Степанівці пошкоджено 3 будинки, гараж та авто.

Бахмутський район. У Сіверську пошкоджено 8 будинків.

З лінії фронту евакуйовано 240 осіб, зокрема 45 дітей, зазначив начальник ОВА.