У Німеччині заарештували трьох українців за підозрою в шпигунстві на Росію

Німеччина заарештувала трьох громадян України за підозрою в шпигунстві на Росію та участі в змові, пов'язаній із відправленням посилок із вибуховими пристроями. Про це повідомляє Reuters із посиланням на заяву федеральної прокуратури.



14 травня в Німеччині було затримано двох підозрюваних, яких називають Владислав Т. і Данило Б., ще одного — Євгена Б. було заарештовано у Швейцарії 13 травня.



За даними слідства, вони могли контактувати з особами, пов'язаними з російськими державними структурами. Підозрюваним інкримінують підготовку серйозного підпалу та придбання вибухівки. У заяві прокуратури зазначається, що заарештовані підозрюються в роботі як іноземні агенти з метою саботажу.



У серпні минулого року німецька влада попереджала підприємців про можливі посилки із запалювальними пристроями, що переміщуються Європою.