Участь Путіна на зустрічі у Стамбулі все ще під питанням

Глава Кремля Володимир Путін. Фото: ТАСС

Склад російської делегації для переговорів у Стамбулі буде оголошено пізніше. Про це заявив речник Кремля Дмитро Пєсков на щоденному пресбрифінгу, передає ТАСС.

«У цьому плані нічого не змінилося. Ми це зробимо, коли отримаємо відповідну вказівку від президента. Поки що такої вказівки не було», — сказав Пєсков.

При цьому він наголосив, що Росія збирається на переговори.

«Російська делегація чекатиме на українську делегацію в Стамбулі 15 травня в четвер, тобто завтра», — сказав він.

Президент України Володимир Зеленський раніше говорив, що готовий зустрічатися у Стамбулі із Володимиром Путіним. В адміністрації Зеленського наголосили, що український президент вестиме переговори лише з президентом Росії.