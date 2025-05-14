Євросоюз збирається знову запровадити мита на українські товари, скасовані після початку війни — FT

На українські товари країни Євросоюзу знову збираються запровадити мито. Ілюстративне фото

Євросоюз готується протягом кількох тижнів скасувати безмитне ввезення українських товарів. Про це повідомляє 14 травня британське видання Financial Times, посилаючись на джерела.

Зазначається, що ЄС має намір припинити дію пільгового безмитного режиму, запровадженого для України на додаток до угоди про вільну торгівлю у 2022 році після початку повномасштабної війни. Цей режим дозволяє ввозити більшість українських товарів до ЄС без стягування мит. Термін дії режиму спливає через три тижні, 6 червня 2025 року.

«Євросоюз вирішив припинити дію спеціальної торгової угоди після того, як з такою ініціативою виступила Польща, пояснивши це інтересами польських фермерів», — пише FT.

За словами джерел видання, перехідні заходи найсильніше позначаться на кукурудзі, цукрі, меді та м'ясі птиці. Так, безмитна квота на кукурудзу знизиться з 4,7 мільйона тонн до 650 тисяч тонн, квота на м'ясо птиці — з 57,1 тисяч до 40 тисяч, на цукор — зі 109 тисяч до 40,7.

Представник Єврокомісії підтвердив, що пільговий режим для української сільгосппродукції не буде відновлено, оскільки сторони працюють над переглядом угоди про вільну торгівлю між ЄС та Україною.