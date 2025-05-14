Донецьк Луганськ Маріуполь Слов'янськ Краматорськ Авдіївка Бахмут Горлівка Покровськ Мирноград

Євросоюз збирається знову запровадити мита на українські товари, скасовані після початку війни — FT

14 травня 2025, 13:45

Євросоюз збирається знову запровадити мита на українські товари, скасовані після початку війни — FT

На українські товари країни Євросоюзу знову збираються запровадити мито. Ілюстративне фото На українські товари країни Євросоюзу знову збираються запровадити мито. Ілюстративне фото

Євросоюз готується протягом кількох тижнів скасувати безмитне ввезення українських товарів. Про це повідомляє 14 травня британське видання Financial Times, посилаючись на джерела.

Зазначається, що ЄС має намір припинити дію пільгового безмитного режиму, запровадженого для України на додаток до угоди про вільну торгівлю у 2022 році після початку повномасштабної війни. Цей режим дозволяє ввозити більшість українських товарів до ЄС без стягування мит. Термін дії режиму спливає через три тижні, 6 червня 2025 року.

«Євросоюз вирішив припинити дію спеціальної торгової угоди після того, як з такою ініціативою виступила Польща, пояснивши це інтересами польських фермерів», — пише FT.

За словами джерел видання, перехідні заходи найсильніше позначаться на кукурудзі, цукрі, меді та м'ясі птиці. Так, безмитна квота на кукурудзу знизиться з 4,7 мільйона тонн до 650 тисяч тонн, квота на м'ясо птиці — з 57,1 тисяч до 40 тисяч, на цукор — зі 109 тисяч до 40,7.

Представник Єврокомісії підтвердив, що пільговий режим для української сільгосппродукції не буде відновлено, оскільки сторони працюють над переглядом угоди про вільну торгівлю між ЄС та Україною.

Переможемо цензуру разом!

Як читати «Новини Донбасу» на окупованих територіях

ТЕГИ

Інше
Україна мито торгівля Євросоюз
@novosti.dn.ua

СТАТТІ

Вічний вогонь та вічна брехня: «Велика Перемога» як сакральна релігія РФ
Чому Росія святкує День Перемоги 9 травня та позиціонує себе як єдину переможницю
08 травня 2025, 12:52
НОВИНИ ДОНЕЦЬК / ЛУГАНСЬК УСЕ
10:54
В окупованому Маріуполі під час зйомок фільму пошкодили оптоволоконний кабель зв'язку
09:38
Загарбники не збираються відновлювати розбомблений ними ж пологовий будинок в окупованому Маріуполі
08:22
У Криму готелі змушують бронювати номери для військових на літо
23:00
Головне за день: Посланці Трампа летять до Стамбула. Росія зменшує удари по Україні
16:30
У школах Мелітополя старшокласників готують до служби в армії
12:58
Через аварію в низці міст окупованої Донеччини скоротять подачу води
12:12
Українські дрони атакували асфальтобетонний завод у Луганську
11:53
У Луганську відключили мобільний зв'язок під час «святкувань» 12 травня
23:24
Головне за день: У РФ відмовилися їхати на переговори до Туреччини. Удар по Сумщині
14:22
Екс-ватажок угрупування «ДНР» закликав військових до заколоту у разі заморозки війни
12:02
В окупованій частині Запорізької області змінили комендантську годину
23:00
Головне за день: Переговори у Туреччині призначено на 15 травня. Як громадяни Таджикистану опиняються на війні
16:26
У Маріуполі забивають баранів посеред багатоповерхівок: «Руський мир» у дії
15:55
У Сімферополі запустили фейкове медіа «Таврія» на вкраденому обладнанні з Херсона
15:50
11 травня – річниця фейкових «референдумів» на Донбасі, які призвели до кровопролиття
14:04
Окупанти тиснуть на бізнес: м'ясокомбінат у Луганську під загрозою закриття
23:08
Головне за день: Зустріч «коаліції рішучих» у Києві. Пропозиція 30-денного припинення вогню
23:10
Головне за день: Пам'ятник Сталіну у Мелітополі. Як пройшло 9 травня в окупації
21:40
Члени «МВС ДНР» провели фотосесію у формі комісарів радянської міліції
21:14
9 травня в окупованому Маріуполі: неправильний «Безсмертний полк» та автопробіг на руїнах
усі новини
13:53
У Підмосков'ї випадково зобразили бійця «Азова» на муралі вартістю 1,6 млн рублів
13:45
Євросоюз збирається знову запровадити мита на українські товари, скасовані після початку війни — FT
13:19
Участь Путіна на зустрічі у Стамбулі все ще під питанням
13:16
У Рильську ліквідовано заступника командира 40-ї бригади морської піхоти РФ
12:30
У Німеччині заарештували трьох українців за підозрою в шпигунстві на Росію
12:22
У Костянтинівці пролунали вибухи: попередньо, росіяни вдарили КАБами
11:54
Оператор НРК обдурив російський FPV-дрон і уникнув удару
11:47
За вчорашній день російські окупанти 21 раз обстріляли Донецьку область: є загиблі та поранені
11:18
Росіяни намагалися видати себе за українців, щоб уникнути полону
10:54
В окупованому Маріуполі під час зйомок фільму пошкодили оптоволоконний кабель зв'язку
10:29
У ніч проти 14 травня Дружківка зазнала російського обстрілу
09:59
Двоє людей загинули, семеро поранені на Донеччині через російські обстріли 13 травня
09:50
ППО збила 80 російських БпЛА і нейтралізувала 42 імітатори
09:38
Загарбники не збираються відновлювати розбомблений ними ж пологовий будинок в окупованому Маріуполі
09:10
Масовані пуски БпЛА «Чаклун-В»: рідкісні кадри нічних атак
08:52
Війська РФ просунулися біля трьох населених пунктів на Донеччині — DeepState
08:24
Росія нарощує чисельність військ в Україні — ISW
08:22
У Криму готелі змушують бронювати номери для військових на літо
07:47
ЗСУ за добу ліквідували 1240 окупантів та збили 82 дрони
23:00
Головне за день: Посланці Трампа летять до Стамбула. Росія зменшує удари по Україні
усі новини
ВІДЕО
НРК ухилився від атаки FPV-дрона. Фото: кадр із відео Оператор НРК обдурив російський FPV-дрон і уникнув удару
14 травня, 11:54
Полонені окупанти. Фото: кадр із відео Росіяни намагалися видати себе за українців, щоб уникнути полону
14 травня, 11:18
Пуски БпЛА «Чаклун-В» по РФ. Фото: кадр із відео Масовані пуски БпЛА «Чаклун-В»: рідкісні кадри нічних атак
14 травня, 09:10
Український дрон із гранатометом. Фото: кадр із відео На Новопавлівському напрямку ЗСУ вперше застосували дрон з гранатометом на полі бою: кадри
13 травня, 22:53
Російський штурм Часового Яру. Фото: кадр із відео ЗСУ розбили штурм російських військ на бронемашинах з десантом у Часовому Яру
13 травня, 21:21
Солдат ЗС РФ підірвав себе гранатою під Покровськом. Фото: кадр із відео Під Покровськом російський солдат підірвав себе гранатою
13 травня, 17:17
Ця версія сайту створена за підтримки фонду Freedom House Ukraine.

«Новини Донбасу» © 2024 Усі права захищені. Використання матеріалів сайту дозволяється за умови посилання (для інтернет-видань — гіперпосилання) на сайт novosti.dn.ua.

Усі матеріали, які розміщені на даному сайті з посиланням на агентство «Інтерфакс-Україна», не підлягають подальшому відтворенню та/або розповсюдженню в будь-якій формі, крім письмового дозволу агентства «Інтерфакс-Україна».
Про насПолітика сайтуРедакціяПолітика конфіденційностіКонтактиРекламаПублічний договір