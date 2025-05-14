У Підмосков'ї випадково зобразили бійця «Азова» на муралі вартістю 1,6 млн рублів

Мурал із бійцем «Азова» в Підмосков'ї. Фото: тг-канал Реальна війна

У підмосковному Дзержинську з'явився мурал вартістю 1,6 мільйона рублів, на якому зобразили бійця полку «Азов», прийнявши його за російського військового. Про це повідомляють українські пабліки.



Мурал був створений на честь 80-річчя перемоги, але після того, як місцеві жителі зрозуміли, що на стіні зображений український військовий, малюнок поспішно зафарбували.

Мурал зафарбували після того, як з'ясувалося, що на ньому зображений український військовий із полку «Азов».

Зазначається, що в планах також було створення двох додаткових муралів на сусідніх будівлях.

Нагадаємо: у Києві створили новий мурал на підтримку полонених захисників «Азовсталі».