Війська РФ закріпилися на околицях Багатиря і готують наступ — DeepState

ЗС РФ просуваються в н. п. Багатир. Фото: DeepState

Ситуація в районі Багатиря погіршується: після повної окупації Розливу російські війська активізували спроби просунутися до Багатиря — важливого для противника логістичного вузла. Про це повідомляє аналітичний проєкт DeepState.



«Спочатку ворог намагався прорватися в Багатир за допомогою мототехніки та піхоти, пізніше підключив техніку для вогневої підтримки. Постійний тиск дав свої результати — зараз російські військові закріпилися в південній частині села і на південно-східних околицях», — ідеться у звіті.



За даними українських аналітиків, ЗС РФ також роблять спроби проникнути в центр Багатиря, але поки безрезультатно. На зайнятій частині села противник накопичує піхоту для подальшого наступу.



Вище від Багатиря розташовані Олексіївка і дорога в напрямку Андріївки. Між селами розташована річка Вовча, яка навряд чи стане серйозною перешкодою, адже ворогові достатньо закріпитися на позиціях для роботи з дронами.

Раніше повідомлялося, що на Новопавлівському напрямку сили оборони України залишають населений пункт Багатир.