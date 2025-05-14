У Костянтинівці через російський обстріл 14 травня пошкоджено 10 об'єктів — МВА

Наслідки ранкового артилерійського обстрілу Костянтинівки військами РФ. Фото: МВА

Вранці 14 травня місто Костянтинівка Донецької області зазнало артилерійського обстрілу з боку російських військ. На територію міста припало як мінімум чотири удари.

Про це сьогодні повідомила міська військова адміністрація.

Зазначається, що обстріл тривав близько 15 хвилин — з 9:15 до 9:30.

У МВА заявили, що серед мирного населення постраждалих немає.

Водночас обстріл завдав значної шкоди: пошкоджено фасади багатоповерхових та приватних житлових будинків, газопровід, а також дві автозаправні станції.

Раніше повідомлялося, що близько 11:30 у середу, 14 травня, у місті Костянтинівка Донецької області пролунали вибухи. Судячи з звуку вибухів, удару було завдано авіабомбами.