СБУ викрила зрадника із Донецької області

Служба безпеки України затримала чергового агента ФСБ, який допомагав росіянам пройти до адміністративних кордонів Дніпропетровської області.

Йдеться про Олега Москаленка з Удачного, що на Покровщині. Був завербований російськими спецслужбами через родичку із РФ.

Для окупантів він шпигував за бойовими позиціями мінометних та артилерійських підрозділів Сил оборони. Також шукав локації бронетехніки та складів із боєприпасами наших військ, щоб передати їх ворогові. Для цього намагався втертися у довіру до українських захисників, щоби втемну випитувати у них потрібні дані, пише «Київ оперативний».

Служба безпеки викрила зрадника та затримала у Кам'янському Дніпропетровській області. Йому загрожує довічне ув'язнення з конфіскацією майна.

Раніше повідомлялося, що контррозвідка СБУ нейтралізувала на Донеччині масштабну агентурну мережу ФСБ, яка готувала ракетно-бомбові та дронові удари по шести регіонах України.