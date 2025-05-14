Вибух у Сумах: удар по промисловій інфраструктурі

Момент вибуху у Сумах. Фото: тг-канал Труха

Вибух прогримів у місті Суми. Ймовірно, російські війська використовували ракети «Іскандер» або системи ППО С-300/С-400. Про це повідомляє канал моніторингу ворожої авіації Monitor.

Вибух у Сумах.

За словами в.о. міського голови Сум Артема Кобзаря, вибух, який було чути в місті — це наслідок удару по об'єкту промислової інфраструктури.







Раніше у Повітряних силах ЗСУ попередили про загрозу застосування балістичного озброєння в областях, де оголошено повітряну тривогу.



«Активність ворожої тактичної авіації на північно-східному напрямку! Загроза застосування авіаційних засобів ураження для прифронтових областей!» - зазначили в ЗСУ.