Верховна Рада підтримала присвоєння Вікторії Рощиній звання Героя України

Народні депутати підтримали звернення до президента Володимира Зеленського щодо присвоєння українській журналістці Вікторії Рощиній звання Героя України.

Відповідне рішення підтримали 246 нардепів.

Вікторія Рощина працювала на hromadському, пізніше публікувалася в «Українській правді» та «Радіо Свобода». Також вона співпрацювала з «Українським радіо», «UA»: Першим та «Цензор.нет». 2022-го отримала нагороду Міжнародного жіночого медійного фонду «За мужність у журналістиці».

3 серпня 2023 року стало відомо, що Вікторія Рощина зникла на тимчасово окупованих територіях. Лише у травні 2024-го російська сторона вперше підтвердила , що утримує її у полоні.

Про смерть Вікторії стало відомо 10 жовтня 2024 року. Інформація про загибель журналістки надійшла отцю Володимиру від офіційних російських осіб. Згодом інформацію підтвердила Україна.

Медійна ініціатива з прав людини заявила, що Вікторію Рощину утримували щонайменше у двох в'язницях: виправну колонію №77 у Бердянську та СІЗО №2 у Таганрозі, яка перебуває в Росії. СІЗО у Таганрозі відоме як «одне з найжорстокіших місць утримання для українців на території РФ».



