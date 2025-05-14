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Зеленський відповів, про що говоритиме з Путіним на можливих переговорах у Стамбулі

14 травня 2025, 16:08

Зеленський відповів, про що говоритиме з Путіним на можливих переговорах у Стамбулі

Президент України Володимир Зеленський. Фото: ОПУ Президент України Володимир Зеленський. Фото: ОПУ

З головою Кремля Володимиром Путіним неможливо зараз дійти згоди з усіх питань. Про це в інтерв'ю французькому виданню Liberation заявив президент України Володимир Зеленський, передає «Суспільне».

Однак, за його словами, сторони мають знайти формат для припинення війни Росії проти України.

«Якщо я зустрінуся з ним, ми маємо вийти з політичною перемогою – припиненням вогню, обміном усіх полонених чи чимось подібним. Росіяни не довірятимуть українцям, а українці – росіянам, тому лише зовнішні посередники можуть гарантувати дотримання всіх домовленостей», – зазначив Зеленський.

Нагадаємо, що голова Кремля Володимир Путін запропонував Україні відновити прямі переговори «без попередніх умов» та призначив дату можливої зустрічі – 15 травня у Стамбулі.

Пізніше Зеленський заявив про свою готовність цього дня прибути до Туреччини та особисто зустрітися з Путіним.

Однак у Росії вже почали говорити про нібито неможливість зустрічі Зеленського та Путіна у Стамбулі.

Своєю чергою президент США Дональд Трамп не відкидає можливості своєї участі у переговорах України та Росії у Стамбулі.

Голова Офісу президента України Андрій Єрмак відповів, чи буде Київ у Стамбулі говорити з кимось із росіян, крім Путіна.

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