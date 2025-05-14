Зеленський відповів, про що говоритиме з Путіним на можливих переговорах у Стамбулі

Президент України Володимир Зеленський. Фото: ОПУ

З головою Кремля Володимиром Путіним неможливо зараз дійти згоди з усіх питань. Про це в інтерв'ю французькому виданню Liberation заявив президент України Володимир Зеленський, передає «Суспільне».



Однак, за його словами, сторони мають знайти формат для припинення війни Росії проти України.



«Якщо я зустрінуся з ним, ми маємо вийти з політичною перемогою – припиненням вогню, обміном усіх полонених чи чимось подібним. Росіяни не довірятимуть українцям, а українці – росіянам, тому лише зовнішні посередники можуть гарантувати дотримання всіх домовленостей», – зазначив Зеленський.

Нагадаємо, що голова Кремля Володимир Путін запропонував Україні відновити прямі переговори «без попередніх умов» та призначив дату можливої зустрічі – 15 травня у Стамбулі.



Пізніше Зеленський заявив про свою готовність цього дня прибути до Туреччини та особисто зустрітися з Путіним.



Однак у Росії вже почали говорити про нібито неможливість зустрічі Зеленського та Путіна у Стамбулі.



Своєю чергою президент США Дональд Трамп не відкидає можливості своєї участі у переговорах України та Росії у Стамбулі.



Голова Офісу президента України Андрій Єрмак відповів, чи буде Київ у Стамбулі говорити з кимось із росіян, крім Путіна.