«Начальника» митного поста «Старобільськ» заочно засуджено до 15 років з конфіскацією майна

За матеріалами СБУ, до 15 років в'язниці з конфіскацією всього майна заочно засуджено окупаційного «начальника» митного поста «Старобільськ» у Луганській області.

Служба безпеки України повідомляє, що завдяки зібраній доказовій базі заочний судовий вирок ухвалено зраднику, який очолив підрозділ окупаційної митниці у Старобільську Луганської області.

Задокументовано, що мешканця Луганська було призначено керівником «митного посту “Старобільськ”» так званого «державного митного комітету ЛНР» наприкінці квітня 2022 року.

Зазначається, що «внутрішній митний пост» загарбники створили одразу після окупації Старобільська для незаконного вивезення з Луганщини викраденої сільгосппродукції, промислового обладнання та іншого майна під виглядом «експортно-імпортних операцій».

«За наявними даними, у 2014 році фігурант підтримав російську агресію та співпрацював з окупантами у “митних органах” угруповання “ЛНР”, зокрема, на незаконно відкритому окупантами митному посту “Краснопартизанськ”», – йдеться у повідомленні.

Суд визнав його винним у колабораційній діяльності та засудив до 15 років позбавлення волі з конфіскацією всього майна.