Ще четверо українських громадян чекали на «окупацію» — СБУ

СБУ затримала ще чотирьох поплічників Росії, які виправдовували військові злочини російської армії та чекали на окупацію нових територій України.

Загалом агітували у соцмережах, повідомляє Служба безпеки України.

Зловмисники діяли у різних регіонах України.

У Чернігові 41-річна секретарка суду закликала росіян до масованих обстрілів українських міст, зокрема, цивільної інфраструктури.

Київський 24-річний безробітний на замовлення російських спецслужб мав розповсюджувати листівки з пропагандистськими фейками. Для виконання завдання він отримав від ФСБ електронний макет цього флаєра.

У Харкові 56-річний чоловік адміністрував тг-канал, де популяризував окупаційні угруповання та намагався дискредитувати ЗСУ.

На Вінниччині 60-річний житель Гайсинського району у заборонених «Однокласниках» поширював повідомлення на підтримку окупації східних областей України.

Зловмисники перебувають під вартою Їм загрожує до 8 років ув'язнення з конфіскацією майна, йдеться у офіційному ТГ-каналі Служби безпеки України.

Раніше повідомлялось, що Служба безпеки України затримала чергового агента ФСБ, який допомагав росіянам пройти до адміністративних кордонів Дніпропетровської області.