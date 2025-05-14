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До вирішення проблеми з безпритульними собаками в окупованому Маріуполі залучили Московський зоопарк

14 травня 2025, 17:03

До вирішення проблеми з безпритульними собаками в окупованому Маріуполі залучили Московський зоопарк

Московський зоопарк намагатиметься допомогти вирішити проблему з безпритульними собаками в окупованому Маріуполі. Ілюстративне фото Московський зоопарк намагатиметься допомогти вирішити проблему з безпритульними собаками в окупованому Маріуполі. Ілюстративне фото

Московський зоопарк взявся допомогти вирішити проблему безпритульних собак в окупованому Маріуполі. Про це пише видання ДАН.

Зазначається, що «глава Мінсільгоспу ДНР» Артем Крамаренко і директор Московського зоопарку Світлана Акулова спільно відвідали притулок для собак, що будується, і новий ветцентр «Хвостата академія» в Маріуполі.

Видання пише, що ветцентр оснастили сучасним обладнанням для лікування, вакцинації та стерилізації собак.

«У притулку вже готові перші вольєри з будками, але дата закінчення робіт не називається», — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в окупованому Маріуполі Донецької області ситуація зі зграями безпритульних собак досягла апогею. Собак стає дедалі більше, жодного вилову та стерилізації окупаційні комунальні підприємства не проводять. Тварини кидаються на людей. При цьому люди переживають, що у лікарнях критично мало вакцин від сказу.

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