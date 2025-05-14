Армія РФ обстріляла селище під Костянтинівкою: загинули дві людини, тіло жінки діставали з-під завалів

13 травня російські війська обстріляли селище Бересток Краматорського району. Про це повідомили у пресслужбі ДСНС у Донецькій області.



Пошкоджені три приватні будинки. Під завалами одного з будинків опинилися людина. Рятувальники виявили та дістали тіло загиблої жінки. Загалом внаслідок обстрілу загинули дві людини.



Аварійно-рятувальні роботи завершені. Бійці ДСНС розібрали 250 кілограмів будівельних конструкцій.



Речниця ДСНС у Донецькій області Вероніка Бахал у коментарі «Новинам Донбасу» повідомила, що друга жертва – чоловік 2003 року народження.



«Загибла жінка – 1984 року народження», – розповіла вона.

Нагадаємо, що 13 травня армія РФ вдарила по місту Покровськ та Краматорському району Донецької області, внаслідок чого є поранені.