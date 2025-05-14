Фланг Покровська та простір на Костянтинівку: на стику Покровського та Торецького напрямків погіршується ситуація для ЗСУ – DeepState

Ситуація на стику Покровського та Торецького напрямків. Фото: карта DeepState

Продовжуються ускладнення на стику Покровського та Торецького напрямків. Про це повідомили аналітики DeepState.



Війська Росії продовжують чинити активний тиск по відрізку сіл Єлизаветівка-Малинівка-Нова Полтавка-Новооленівка-Олександропіль-Калинове. Зокрема, окупанти просунулися поблизу Малинівки та вже фіксувалися зі своїми прапорами у східній та центральній частинах села. Однак не весь населений пункт знаходиться під контролем ЗС РФ, як вони заявляють. Підібралися росіяни до Нової Полтавки, намагаючись взяти її повністю під контроль, і окупували практично всю Новооленівку. Неприємна ситуація і в Олександрополі.



«Просування у напрямку Малинівки та за нею відкриває простір росіянам на інший фланг міст Мирноград та Покровськ через селище Новоекономічне. Також можуть бути спроби рухатися в глибину в напрямку села Новоторецьке, де в першу чергу для загарбників відкривається логістика Сил оборони в тому районі, а це одна з головних цілей, на які полює армія РФ по всій лінії фронту. Вихід на трасу в Новооленівці відкриває оперативний простір на Костянтинівку з протилежного флангу від міста Часів Яр та логістику до всієї лінії бойового зіткнення у тому районі», – зазначили у DeepState.



На Торецькому відрізку фронту російські війська впритул підійшли до Романівки й намагаються окупувати село повністю, щоб продовжити рух до сіл Олександро-Калинове та Катеринівка. Це важливий район, в якому окупанти також націлені насамперед на логістику, зокрема Торецьку.



«Ситуація складається не найкращим чином. Великі проблеми створюють російські екіпажі дронів, які розбивають позиції та б'ють по логістиці, чим ускладнюють роботу для Сил оборони. Поточна ситуація потребує великих додаткових ресурсів, щоб протистояти росіянам і постійно полювати на їх екіпажі. Українські військові своєю чергою докладають максимальних зусиль, щоб зупинити натиск і ті оберти, які набрав противник», – резюмували аналітики.

Нагадаємо, що Новопавлівський напрямок сильно активізувався, війська РФ намагаються прорватися до кордону Дніпропетровщини.