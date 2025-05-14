«Дія» приймає заяви про збитки, завдані країною-агресором

До міжнародного реєстру збитків можна подати заяву через порт «Дія», повідомляє Луганська ОВА.



Міжнародний реєстр збитків документально фіксує заяви від фізичних та юридичних осіб, а також держави України (включно з регіональними та місцевими органами влади) щодо збитків, завданих країною-агресором з 24 лютого 2022 року на території України в межах її міжнародно визнаних кордонів.



Сьогодні подання також здійснюється через портал «Дія» із використанням електронного підпису. У майбутньому планується розширення каналів вистави через ЦНАПи. Подання заяв безкоштовне.



Реєстр не визначає розміру компенсації, але внесення заяв до нього — необхідний крок для подальшого розгляду компенсацій комісією, створеною на міжнародному рівні, сказано в повідомленні.