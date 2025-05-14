«Дам знати за кілька днів, чи манить мене Путін» — Трамп

У середу, 14 травня, на борту Air Force One президент США Дональд Трамп продовжив інтригувати поїздкою до Туреччини для можливої важливої зустрічі у четвер між президентом України Володимиром Зеленським та президентом Росії Володимиром Путіним.

Він заявив , що Путін «хотів би, щоб я був там. Це не означає, що я не зроблю цього, щоб врятувати багато життів і повернутись», пише CNN.

Президент США продовжив: «Я не знаю, чи був би він там, якби мене там не було».

У четвер, 15 травня, Трамп планує відвідати Доху (Катар) та Абу-Дабі (Об'єднані Арабські Емірати).

На питання про те, як він вважає, що російський лідер «вабить його на свій бік» (як він припустив у соцмережах), Трамп відповів журналістам, що дасть їм знати через кілька днів.