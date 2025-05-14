«Шахтар» у серії пенальті обіграв київське «Динамо» і в 15-й раз завоював Кубок України

«Шахтар» – переможець Кубка України сезону 2024/25. Фото: ФК «Шахтар»

14 травня донецький «Шахтар» у серії пенальті обіграв київське «Динамо» та завоював 15-й у своїй історії Кубок України з футболу. Про це стало відомо із трансляції матчу.



Фінальний матч відбувся на Центральному стадіоні у Житомирі.



Рахунок у першому таймі на 43-й хвилині відкрив капітан «Динамо» Андрій Ярмоленко. «Шахтар» зрівняв рахунок у другому таймі на 64-й хвилині завдяки голу Кауна Еліаса.



Основний час завершився нічиєю 1:1, тож матч перейшов до екстратаймів. Однак і у наступні 30 хвилин команди не виявили переможця.



Вже в серії пенальті донецька команда перемогла з рахунком 6:5 і завоювала Кубок України сезону 2024/25. Вирішальний удар відбив голкіпер гірників Дмитро Різник.