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«Білий янгол» продовжує рятувати людей із Покровська

14 травня 2025, 21:40

«Білий янгол» продовжує рятувати людей із Покровська

«Білий янгол» продовжує рятувати людей із Покровська

Екіпаж поліції «Білий янгол» під артобстрілами, бомбами, дронами продовжує прориватися до Покровська, щоб вивезти наважених на евакуацію мешканців. Рятували людей із приватного сектору разом із представниками громадського формування «Капелланський патруль».

Ситуація в місті критична, повідомляє поліція Донецької області. Щодня з'являються нові руїни, горять будинки, а на вулицях — міни, що не розірвалися. Але там все ще лишаються мирні жителі.

«Ми таке пережили… Потужні обстріли. Усі будинки довкола горіли», — розповідає місцева мешканка.
Жінка з чоловіком неодноразово відмовлялися їхати, але після чергової атаки вирішили евакуюватись. З собою подружжя забрало собаку та чотирьох кішок.

Серед евакуйованих і 60-річний чоловік, якого вивезли саме у день його народження. Правоохоронці привітали іменинника та побажали йому зустріти наступне свято вже у мирній Україні.

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