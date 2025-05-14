Україна готова до будь-яких форматів перемовин

«У відповідь на пропозицію прямих перемовин Путін продовжує бити по Україні. Жодного військового сенсу в цьому немає. Росія лише затягує війну», – сказав у вечірньому зверненні президент України Володимир Зеленський.

Він зазначив, що «особливо важкі Покровський напрямок, інші напрямки Донеччини».

Президент додав, що Україна чекає на підтвердження складу делегації РФ для перемовин у Туреччині і готова до будь-яких їх форматів.

«І ми не боїмося зустрічі. Завтра – у Туреччині», – резюмував Володимир Зеленський.