ЗСУ дронами знищили російські танки на Новопавлівському напрямку: кадри

Удар по російському танку на Новопавлівському напрямку. Фото: кадр із відео

Пілоти батальйону безпілотних систем 110-ї механізованої бригади ЗСУ FPV-дронами знищили кілька танків на Новопавлівському напрямку. Про це повідомили у пресслужбі оперативно-стратегічного угруповання військ «Хортиця».



Танки знищили на підступах до українських оборонних укріплень.



«Завдяки швидкому плануванню маршруту атаки та коригуванню польоту з урахуванням рельєфу та вітру FPV заходить точно у слабке місце танка. Таким чином відбувається влучання, яке супроводжується вибухом», – зазначили в ОСУВ «Хортиця».

Нагадаємо, що українські війська знищили російську систему ППО «Тор» на околицях окупованого міста Каховка на Херсонщині.