У ЗСУ розповіли, де основні зусилля зосередила російська армія на Торецькому напрямку

Ситуація на Торецькому напрямку. Фото: карта DeepState

На Торецькому напрямку російська армія зосередила основні зусилля у південній та північній частинах міста Торецьк та на південному фланзі. Про це в ефірі «Суспільного» повідомив речник оперативно-тактичного угруповання «Луганськ» Дмитро Запорожець.



За його словами, 14 травня окупанти за допомогою мототехніки намагалися штурмувати у напрямку селища Диліївка.



«Висока авіаційна активність на Торецькому напрямку. Ворог намагається активно діяти із застосуванням авіабомб між нашими та сусідніми угрупованнями. І активно намагається застосовувати цю складову по населених пунктах нижче селища Нью-Йорк. Загалом за минулий тиждень ворог застосував понад 150 авіабомб і завдав 95 авіаційних ударів», – розповів речник ОТУ «Луганськ».

Нагадаємо, що українська армія просунулася у Торецьку.