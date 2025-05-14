Путін затвердив склад делегації Росії для переговорів з Україною у Стамбулі. Хто до нього увійшов

Голова Кремля Володимир Путін підписав розпорядження про склад делегації Російської Федерації для переговорів з Україною у Стамбулі. Про це повідомили у Кремлі.
До складу російської делегації увійшли:
Нагадаємо, що голова Кремля Володимир Путін запропонував Україні відновити прямі переговори «без попередніх умов» та призначив дату можливої зустрічі – 15 травня у Стамбулі.
Пізніше Зеленський заявив про свою готовність цього дня прибути до Туреччини та особисто зустрітися з Путіним.
Однак у Росії почали говорити про нібито неможливість зустрічі Зеленського та Путіна у Стамбулі.
Своєю чергою президент США Дональд Трамп не виключає можливості своєї участі у переговорах України та Росії у Стамбулі.
Голова Офісу президента України Андрій Єрмак відповів, чи буде Київ у Стамбулі говорити з кимось із росіян, крім Путіна.