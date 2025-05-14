Головне за день: Україна запроваджує статус депортованих дітей. Росія сформувала делегацію для переговорів у Стамбулі

Політика



До складу делегації Росії на переговорах у Стамбулі 15 травня увійшли Мединський, Галузін, Фомін та Костюков, повідомило держагентство ТАСС із посиланням на Кремль. Чи буде у складі делегації Путін, не повідомляється.



Зеленський вважає, що з головою Кремля Володимиром Путіним неможливо зараз дійти згоди з усіх питань. Проте, за його словами, сторони мають знайти формат для припинення війни.



Економіка



ЄС має намір припинити дію пільгового безмитного режиму, запровадженого для України на додаток до угоди про вільну торгівлю у 2022 році після початку повномасштабної війни. Цей режим дозволяє ввозити більшість українських товарів до ЄС без стягування мит. Термін дії режиму спливає через три тижні, 6 червня 2025 року.



Суспільство



В окупованому Маріуполі велика кількість безпритульних собак. Для вирішення проблеми окупанти залучать Московський зоопарк.



Верховна Рада схвалила рішення про ухвалення змін до Закону України «Про охорону дитинства» щодо захисту депортованих, насильно переміщених дітей. У Законі з'явиться визначення «депортована, примусово переміщена дитина».



Народні депутати підтримали звернення до президента Володимира Зеленського щодо присвоєння українській журналістці Вікторії Рощиній звання Героя України.



Німеччина заарештувала трьох громадян України за підозрою у шпигунстві на Росію та участі у змові, пов'язаній з відправкою посилок із вибуховими пристроями.



Бойові дії



Армія РФ обстріляла селище під Костянтинівкою, загинули двоє людей, пошкоджено три будинки. Ще один постраждалий – у Костянтинівці, авіаудар значно пошкодив міську інфраструктуру. Одна людина загинула, семеро зазнали поранень внаслідок ракетного удару російських військ по промисловому об'єкту в Сумській громаді.



За даними аналітиків американського Інституту вивчення війни (ISW), Росія збирає достатньо сил для того, щоб компенсувати втрати на війні. Водночас російська влада прагнула досягти щомісячного показника мобілізованих у 50-60 тисяч протягом 2025 року. Погано навчених новобранців відправляють до виснажливих піхотних штурмів для досягнення просування.