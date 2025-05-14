Росія нарощує атаки на двох напрямках у Донецькій області – ЗСУ

Ситуація на Покровському та Новопавлівському напрямах. Фото: карта DeepState

Росіяни готові до інтенсифікації та вже проводять її на окремих напрямках у зоні відповідальності ОСУВ «Хортиця». Про це в ефірі телеканалу «Київ24» повідомив речник оперативно-стратегічного угруповання військ «Хортиця» Віктор Трегубов.



За його словами, є конкретне збільшення бойових зіткнень на Покровському та Новопавлівському напрямках.



«І в принципі росіяни можуть нарощувати. Якщо дуже сильно захочуть і зовсім перестануть рахувати втрати, то вони мають потенціал для цього нарощування», – заявив Трегубов.

Нагадаємо, що у ЗСУ розповіли, де основні зусилля зосередила російська армія на Торецькому напрямку.