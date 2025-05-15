На фронті загинув український актор та телеведучий Максим Неліпа

На війні загинув актор та телеведучий Максим Неліпа. Фото зі сторінки Максима Радуцького у Facebook

Український актор та телеведучий Максим Неліпа, зірка КВК, шоу «Танці із зірками», «Хто там?» та інших програм, у березні 2022 року вступив до лав Збройних сил України: 12 травня він загинув на російсько-українській війні.

Про смерть ведучого повідомив Максим Радуцький на своїй сторінці у Facebook у ніч проти 15 травня.

«Макс більше немає», — написав він.

Інформацію про загибель ексведучого та актора «Дизель-Шоу» підтвердила також його дружина Тамара Неліпа.

Подробиць щодо обставин загибелі Максима Неліпи поки що не повідомляють.

У військовій частині, де служив Неліпа останнім часом, наголосили, що актора там призначили командиром.