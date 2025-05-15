Російська делегація прибула до Стамбула

Аеропорт Ататюрка у Стамбулі: сюди сьогодні вранці прибув літак із російською делегацією на переговори. Ілюстративне фото

Літак із членами російської делегації прилетів до Туреччини вранці та приземлився в аеропорту Ататюрка, повідомляють Інтерфакс та ТАСС із посиланням на джерело.

РІА Новини та ТАСС із посиланням на джерело пишуть, що початок переговорів планується на 10:00.

За словами співрозмовника РИА Новости, переговори з українською стороною відбудуться «там же, де й три роки тому» — тобто у резиденції президента Туреччини у палаці Долмабахче на березі Босфору.

Джерело Інтерфаксу при цьому каже, що час початку переговорів «поки не визначено».

Нагадаємо, раніше глава Кремля Володимир Путін підписав розпорядження про склад делегації Російської Федерації для переговорів із Україною у Стамбулі. Про це повідомили у Кремлі.

До складу російської делегації увійшли: Володимир Мединський – помічник глави Кремля та голова делегації; Михайло Галузін — заступник міністра закордонних справ Росії; Ігор Костюков — начальник Головного управління Генерального штабу ЗС РФ; Олександр Фомін — заступник міністра оборони Росії.